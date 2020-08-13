Перес сдал отрицательный тест на коронавирус и выступит на «Гран-при Испании»
11:38
Пресс-служба «Рейсинг Пойнта» сообщила, что пилот команды, Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирус.
В заявлении говорится, что мексиканский пилот вернется за руль болида уже в эти выходные, на «Гран-при Испании». Из-за заражения коронавирусом Перес пропустил два этапа, «Гран-при Великобритании» и «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Его заменял немец Нико Хюлькенберг.
CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 ?— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020
The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend's #SpanishGP ? pic.twitter.com/adYfWW5jWU
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