Перес сдал отрицательный тест на коронавирус и выступит на «Гран-при Испании»

Пресс-служба «Рейсинг Пойнта» сообщила, что пилот команды, Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирус.

В заявлении говорится, что мексиканский пилот вернется за руль болида уже в эти выходные, на «Гран-при Испании». Из-за заражения коронавирусом Перес пропустил два этапа, «Гран-при Великобритании» и «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Его заменял немец Нико Хюлькенберг.