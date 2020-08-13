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Перес сдал отрицательный тест на коронавирус и выступит на «Гран-при Испании»

11:38
Серхио Перес. Фото Instagram
Серхио Перес. Фото Instagram
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Пресс-служба «Рейсинг Пойнта» сообщила, что пилот команды, Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирус.

В заявлении говорится, что мексиканский пилот вернется за руль болида уже в эти выходные, на «Гран-при Испании». Из-за заражения коронавирусом Перес пропустил два этапа, «Гран-при Великобритании» и «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Его заменял немец Нико Хюлькенберг.

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