Перес считает, что может стать чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что способен выиграть чемпионат «Формулы-1».

«Я определенно могу стать чемпионом мира. Если все складывается хорошо, то я могу победить любого в «Формуле-1».

В том числе и Макса. Я уже показывал это несколько раз в этом сезоне. К сожалению, это не стало однозначным успехом. Макс невероятный гонщик, он очень крут для своего возраста и прекрасно чувствует машину. Так что вопрос не в том, смогу ли я его обогнать здесь, вопрос в том, в скольких гонках я смогу финишировать впереди него. Здесь стоит говорить о стабильности. Это и отличает чемпиона.

У меня есть это. Мне помогает мой опыт в «Формуле-1». Я сталкивался почти со всем. Кроме того, добавьте к этому работу с командой, энергию, которую я вкладываю в силовые тренировки. Я в отличной форме. Это придает мне уверенности в себе. Так что я не сомневаюсь, что могу стать чемпионом», — приводит слова Переса Bild.

В сезоне-2022 Перес занимает третье место в личном зачете пилотов. У него 173 очка. Лидирует Макс Ферстаппен с 258 очками.