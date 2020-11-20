Перес считает, что готов к переходу в топ-команду

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что в данный момент лучше готов к выступлениям за топ-команду. В 2013 году мексиканец провел сезон в «Макларен», в составе которого его лучшим результатом стал финиш на 5-м месте.

— В «Макларене» у меня явно не сложилось, — приводит RaceFans слова Переса. — После этого я провел 7 сезонов в другой команде, у меня появился опыт и много новых знаний. Сейчас я — совсем другой пилот и гораздо лучше готов к топ-команде, чем в прошлый раз.

Перес станет свободным агентом по окончании сезона-2020. Ранее сообщалось, что мексиканец является одним из кандидатов на место боевого пилота в «Ред Булл» на следующий год.