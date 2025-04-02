Перес — о переходе Цуноды в «Ред Булл»: «У него есть талант, скорость и правильный настрой»

Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал переход в команду Юки Цуноды.

«Хочется пожелать команде всего наилучшего. Вуди, мой большой друг, стал инженером Юки, и я очень надеюсь, что у них все получится. У Юки есть талант, есть скорость, но, для того чтобы справиться, нужен правильный настрой. У него он есть, есть правильное отношение. Надеюсь, они преуспеют», — цитирует Переса пресс-служба «Формулы-1».

Ранее, 27 марта, стало известно, что 24-летний японец, ранее выступавший за «Рейсинг Буллз», заменит Лиама Лоусона в «Ред Булл» уже на третьем этапе сезона — «Гран-при Японии».

Он пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.