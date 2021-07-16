Перес считает, что борьба на «Гран-при Великобритании» будет плотной

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Великобритании».

«Я уже давно тут не выступал, так что жду гонки с нетерпением. В прошлом году пропустил «Гран-при» из-за ковида! Надеюсь, что гонка сложится хорошо.

Из-за болезни хороших воспоминаний нет. Мне жаль, что все мы с этим сталкиваемся, поэтому лишь надеюсь, что гонка пройдет хорошо. Думаю... раз нельзя говорить плохие слова, то скажу, что борьба будет чертовски плотной», — приводит слова Переса Gpfans.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 16 по 18 июля.