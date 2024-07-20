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Сегодня, 07:49

Перес рассказал, как прошли его тренировки «Гран-при Венгрии»

Виктория Кравченко
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал об эмоциях после тренировок «Гран-при Венгрии».

«Это была неплохой день. Думаю, мы сделали хороший шаг между первой и второй тренировками, внесли верные изменения, пошли в правильном направлении. Это самые комфортные ощущения от машины за долгое время на такой стадии уикенда», — цитирует Переса Motorsport Week.

34-летний Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом мира. В этом году Перес четыре раза поднимался на подиум. На последнем из прошедших этапов «Ф-1» в Великобритании он занял 17-е место. На данный момент мексиканец располагается на шестой позиции в личном зачете пилотов.

Серхио Перес
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