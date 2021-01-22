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Перес рассказал, что чувствовал себя идиотом после заражения коронавирусом

11:47
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о своих переживаниях из-за положительного теста на коронавирус, который мексиканец сдал по ходу сезона-2020.

«Я был первым гонщиком, заразившимся коронавирусом. Это сейчас положительные тесты в порядке вещей, а в тот момент я чувствовал себя самым большим идиотом, потому что подхватил вирус. Было непросто справиться с той ситуацией. Это было трудное время. У меня кончался контракт с «Рейсинг Пойнт», который потом не стали со мной продлевать. Все сложилось удачно, но я и не представлял, что так выйдет», — приводит RaceFans слова Переса.

Перес покинул «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020. С 2021 года мексиканец будет выступать за «Ред Булл».

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