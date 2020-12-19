Гонщик Серхио Перес прокомментировал подписание контракта с «Ред Булл».

«С самого начала карьеры в «Формуле-1» я мечтал попасть в команду, которая борется за чемпионство. Я благодарен «Ред Булл» за то, что мне предоставили шанс выступать здесь. Я с гордостью буду выходить на стартовую решетку в цветах команды вместе с Максом Ферстаппеном», — приводит пресс-служба «Ред Булл» слова Переса.

Ранее стало известно, что мексиканец займет место Александра Албона в «Ред Булл» с сезона-2021. В сезоне-2020 Перес, выступавший за «Рейсинг Пойнт», занял четвертое место в личном зачете «Формулы-1».