Перес предположил причину проблем «Ред Булл»

Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о возможных причинах снижения доминирования команды в «Формуле-1».

«Мы не владели такой подавляющей мощью, как «Мерседес» с их двигательным преимуществом. У нас была потрясающая команда, но после ухода Эдриана Ньюи начались серьезные сложности. Именно тогда, на мой взгляд. Позже команду покинул Джонатан Уитли — еще один ключевой специалист», — заявил мексиканец в интервью для BLCK MNKY TV на YouTube.

В текущем сезоне «Ред Булл» представляет дуэт Макса Ферстаппена и Юки Цуноды.