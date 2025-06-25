Формула-1
25 июня, 16:10

Перес предположил причину проблем «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о возможных причинах снижения доминирования команды в «Формуле-1».

«Мы не владели такой подавляющей мощью, как «Мерседес» с их двигательным преимуществом. У нас была потрясающая команда, но после ухода Эдриана Ньюи начались серьезные сложности. Именно тогда, на мой взгляд. Позже команду покинул Джонатан Уитли — еще один ключевой специалист», — заявил мексиканец в интервью для BLCK MNKY TV на YouTube.

В текущем сезоне «Ред Булл» представляет дуэт Макса Ферстаппена и Юки Цуноды.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
