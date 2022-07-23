Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Франции».

Перес показал третье время. Поул завоевал Шарль Леклер из «Феррара». Вторым стал напарник Переса Макс Ферстаппен.

«Мы смогли неплохо отыграться. Честно говоря, я весь уик-энд был вообще неизвестно где, если говорить о темпе. У меня были очень большие трудности — вероятно, что вплоть до квалификации это вообще был мой худший уик-энд. Однако в квалификации мы смогли наконец-то отыграться», — приводит слова Переса Sky Sports.

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.