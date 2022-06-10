Перес подвел итоги первого дня «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги пятничных практик «Гран-при Азербайджана».

«Мы хорошо начали уик-энд, хотя вторая практика прошла не так хорошо, как мы надеялись. Думаю, мы просто сделали шаг в неверном направлении в работе с настройками болида — можно сказать, мы исследовали все возможности. И пока мы не смогли решить своих проблем.

Мы получили много данных о работе шин обоих типов и хорошо потренировались на длинной дистанции. Надеюсь, мы сможем улучшить работу болида к началу квалификации", — приводит слова Переса Racingnews365.

Перес показал лучшее время в первой сессии свободных заездов. Во второй практике он стал вторым.

Квалификация состоится 11 июня в 17:00 по московскому времени.