Перес подслушал разговор Лоуренса Стролла, в котором тот обсуждал подписание Феттеля

Стало известно, как пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес узнал о том, что покинет команду после сезона-2020.

По информации RaceFans, на прошлых выходных, во время «Гран-при Италии» Перес случайно услышал, как совладелец «Рейсинг Пойнт», Лоуренс Стролл вместе с юристом громко обсуждал детали сделки с Себастьяном Феттелем.

Ранее в «Рейсинг Пойнт» объявили об уходе Переса по окончании сезона-2020 и о том, что боевым пилотом команды с 2021 года станет Себастьян Феттель.