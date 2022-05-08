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Сегодня, 22:21

Перес поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Майами»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящей гонки «Гран-при Майами».

«Предстоит долгая гонка, и случиться может все что угодно. Но, учитывая мой темп, думаю, вполне можно рассчитывать на то, чтобы победить «Феррари». Немалую роль здесь будет играть стратегия, которую мы выберем. Она должна быть лучше, чем у них. В общем, будет интересная гонка, которую я с нетерпением жду», — приводит слова Переса пресс-служба команды.

Гонка «Гран-при «Майами» пройдет 8 мая. Начало — в 22:30 по московскому времени.

Источник: https://www.redbullracing.com/int-en
Формула-1
Серхио Перес
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