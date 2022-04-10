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Сегодня, 10:13

Перес поделился эмоциями после гонки «Гран-при Австралии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о втором месте в гонке «Гран-при Австралии».

«Да, мне было немного сложно занять позицию на старте. Льюис обогнал меня, он очень хорошо вошел в первый поворот. Было много проблем на шинах «Медиум», затем на жестких было лучше, но нам не повезло с машиной безопасности. Потеряли, к сожалению, одну позицию. Жаль, что нас уже много раз подводила техника», — приводит слова Переса Sky Sports.

Напарник Переса Макс Ферстаппен не смог завершить гонку из-за возгорания мотора. Ранее оба пилота команды не смогли финишировать в первой гонке сезона в Бахрейне.

В Австралии гонку выиграл Шарль Леклер из «Феррари». Третьим финишировал Джордж Расселл из «Мерседеса».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/32035/12586873/australian-grand-prix-live-updates-from-the-melbourne-race-as-charles-leclerc-starts-on-pole-ahead-of-max-verstappen
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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