Перес ответил, должен ли «Ред Булл» извиняться перед ним

Мексиканский гонщик Серхио Перес прокомментировал потерь статуса основного пилота «Ред Булл». Австрийская команда объявила об этом решении еще в декабре 2023 года.

«Должен ли «Ред Булл» извиняться передо мной? Нет. В конце концов, это наш спорт. Они приняли определенные решения под огромным давлением — давлением, которое во многом создали сами», — заявил Перес в интервью Racingnews365.

Ранее в этом сезоне напарником Макса Ферстаппена временно был Лиам Лоусон, но вскоре его заменил японский пилот Юки Цунода.