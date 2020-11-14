Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подвел итоги квалификации «Гран-при Турции», где он занял третье место.

Первое место в квалификации занял другой пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

«Отличный результат для команды, чего мы на самом деле не ожидали! Я определенно предпочитаю третью позицию, а не вторую, так что думаю, что завтра на старте это будет хорошим преимуществом», — приводит слова Переса официальный Twitter «Формулы-1».