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Перес — о третьем месте в квалификации «Гран-при Турции»: «Отличный результат, мы не ожидали»

17:05
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подвел итоги квалификации «Гран-при Турции», где он занял третье место.

Первое место в квалификации занял другой пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

«Отличный результат для команды, чего мы на самом деле не ожидали! Я определенно предпочитаю третью позицию, а не вторую, так что думаю, что завтра на старте это будет хорошим преимуществом», — приводит слова Переса официальный Twitter «Формулы-1».

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