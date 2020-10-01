Перес не исключил, что может приостановить или завершить карьеру после 2020 года

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не исключил варианта, при котором приостановит или завершит карьеру в 2021 году. Гонщик станет свободным агентом после сезона-2020.

— После 10 лет в спорте мне хочется получить новый вызов, который будет мотивировать меня выкладываться на 100 процентов на каждом круге, начинать каждое утро с тренировок и путешествовать по всему миру, — приводит PlanetF1 слова Переса. — Если я не смогу найти такой вызов, то уйду из спорта. Возможно, сделаю перерыв на год, чтобы посмотреть, какие варианты могут появиться в 2022 году, а, может, попробую себя вне «Формулы-1». Или завершу карьеру. При этом не вижу минусов ни в одном сценарии. Конечно, я хочу продолжить выступать. Мне еще 30 лет, я чувствую, что мне еще есть что сказать, я нахожусь на пике формы. Однако, это зависит не от меня, а от вариантов продолжения карьеры. Пока еще ничего не подписано, но в ближайшие недели может произойти прогресс. Сейчас ни команды, ни я не хотим спешить.