Перес надеется, что «Ред Булл» займет первый ряд на стартовой решетке на «Гран-при Мексики»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес заявил, что надеется на успешное выступление своей команды в квалификации «Гран-при Мексики».

«Я чувствую себя более комфортно на длинной дистанции, чем на быстром круге. Думаю, есть шансы улучшить производительность машины в субботу. Я надеюсь, что мы сможем полностью занять первый ряд стартовой решетки. Темп «Мерседеса»? Думаю, мы будем примерно на одном уровне. Сам я хотел бы попасть на поул, это моя цель», — цитирует Racingnews365 Переса.

Квалификация «Гран-при Мексики» состоится в ночь с 6 на 7 ноября, начало — в 00.00 (мск).