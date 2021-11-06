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Перес надеется, что «Ред Булл» займет первый ряд на стартовой решетке на «Гран-при Мексики»

12:26
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Пилот «Ред Булла» Серхио Перес заявил, что надеется на успешное выступление своей команды в квалификации «Гран-при Мексики».

«Я чувствую себя более комфортно на длинной дистанции, чем на быстром круге. Думаю, есть шансы улучшить производительность машины в субботу. Я надеюсь, что мы сможем полностью занять первый ряд стартовой решетки. Темп «Мерседеса»? Думаю, мы будем примерно на одном уровне. Сам я хотел бы попасть на поул, это моя цель», — цитирует Racingnews365 Переса.

Квалификация «Гран-при Мексики» состоится в ночь с 6 на 7 ноября, начало — в 00.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://racingnews365.com/perez-sets-clear-target-for-mexican-gp-qualifying

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Иван Торопцев все материалы автора
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