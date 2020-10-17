Перес может занять место Расселла в «Уильямс» в следующем году

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес может заменить Джорджа Расселла в «Уильямс» с сезона-2021, сообщает журналист it.motorsport.com Роберто Кинкеро.

По информации источника, новые владельцы британской команды могут рассмотреть изменения в составе пилотов, несмотря на уже подписанный с Расселлом контракт на 2021 год. Сообщается, что новое руководство «Уильямс» заинтересовано в услугах Переса, у которого есть серьезная спонсорская поддержка.

Перес станет свободным агентом по окончании сезона-2020, его место в «Рейсинг Пойнт» займет Себастьян Феттель.