Перес извинился перед «Ред Буллом» за непопадание в топ-10 в квалификации на «Гран-при Канады»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес извинился перед командой за неудачное выступление в квалификации на «Гран-при Канады».

Мексиканец не смог выйти в третий сегмент квалификации и занял 13-е место. Гонщик попал в аварию во втором сегменте и не смог продолжить участие в борьбе за попадание в десятку лучших.

«Я допустил ошибку и хочу извиниться перед командой. Я всех подвел. Впрочем, надо думать о гонке. Надеюсь, мы сможем отыграться и заработаем как можно больше очков.

Причина вылета с трассы? Не думаю, что дело в тормозах. Скорее, я просто оказался на холодной половине трассы. У меня была блокировка колес на торможении перед десятым поворотом, а за круг до этого я немного стер одно из колес, появилась проплешина. Наверное, это и привело к моему вылету. В Канаде непросто выступать под дождем. Я сделал ошибку, в гонке постараюсь минимизировать ущерб и буду атаковать с первого круга», — приводит Sky Sports слова Переса.

Гонка в рамках «Гран-при Канады» пройдет сегодня, 19 июня. Начало — в 21.00 (мск).