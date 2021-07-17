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Перес извинился перед командой за сход в спринт-квалификации «Гран-при Великобритании»

22:09
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Пилот «Ред Булла» Серхио Перес принес извинения своей команде за сход в спринт-квалификации «Гран-при Великобритании».

«В двух словах, я стал пассажиром в машине в очень ранней фазе поворота, — цитирует Переса Autosport. — Я нажимал на педаль газа, и в этот момент машину сорвало в занос. Я был пассажиром и не мог ничего поделать. Приношу извинения команде».

В завтрашней гонке мексиканец будет стартовать с пит-лейн. Гонка начнется в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/71066-serhio-peres-budet-startovat-na-gran-pri-velikobritanii-s-pit-leyna

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Евгений Петров все материалы автора

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