Перес извинился перед командой за сход в спринт-квалификации «Гран-при Великобритании»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес принес извинения своей команде за сход в спринт-квалификации «Гран-при Великобритании».

«В двух словах, я стал пассажиром в машине в очень ранней фазе поворота, — цитирует Переса Autosport. — Я нажимал на педаль газа, и в этот момент машину сорвало в занос. Я был пассажиром и не мог ничего поделать. Приношу извинения команде».

В завтрашней гонке мексиканец будет стартовать с пит-лейн. Гонка начнется в 17.00 по московскому времени.