Перес извинился перед командой за сход в спринт-квалификации «Гран-при Великобритании»
22:09
Пилот «Ред Булла» Серхио Перес принес извинения своей команде за сход в спринт-квалификации «Гран-при Великобритании».
«В двух словах, я стал пассажиром в машине в очень ранней фазе поворота, — цитирует Переса Autosport. — Я нажимал на педаль газа, и в этот момент машину сорвало в занос. Я был пассажиром и не мог ничего поделать. Приношу извинения команде».
В завтрашней гонке мексиканец будет стартовать с пит-лейн. Гонка начнется в 17.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71066-serhio-peres-budet-startovat-na-gran-pri-velikobritanii-s-pit-leyna
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