Перес и Магнуссен потеряют позиции на «Гран-при Абу-Даби» из-за замены элементов двигателя

Гонщики Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») и Кевин Магнуссен («Хаас») получат штрафы на старте «Гран-при Абу-Даби», сообщает GPBlog.

На болид Переса установили новый двигатель внутреннего сгорания, турбину и модуль MGU-H. В связи с этим мексиканец, победивший в прошлой гонке в Сахире, начнет заезд в Абу-Даби с последнего ряда стартовой решетки.

На машине Магнуссена заменили электронику и батарею, в связи с чем датчанин также потеряет несколько позиций.

Заключительный этап сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Абу-Даби», проходит с 11 по 13 декабря.