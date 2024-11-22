Перес и Колапинто жаловались на сильный запах марихуаны над трассой в Лас-Вегасе

Пилоты «Формулы-1» Серхио Перес и Франко Колапинто в шутку пожаловались на сильный запах марихуаны во время свободной практики «Гран-при Лас-Вегаса».

Уикэнд проходит на трассе «Лас-Вегас-Стрип» в городе Парадайз. В интервью СМИ гонщики заявили, что им мешал сильный запах курения каннабиса во время заезда.

«Я проехал мало кругов. Моя первая практика стала настоящей катастрофой, потому что трасса была очень грязной. И потом, по всей трассе мы чувствуем непрерывный запах марихуаны. Я уже немного устал, невероятно, сколько всего происходит. Я уверен, что гонщики будут говорить об этом в течение выходных», — заявил пилот «Ред Булла» Перес.

Колапинто из команды «Уильямс» также обратил внимиание на странные запахи.

«Да, там очень сильно пахло косяками. Я считаю, что если бы нам сейчас дали пройти антидопинговый тест, все гонщики дали бы положительный результат. Я клянусь. Если бы мы все были настроены позитивно, получился бы большой беспорядок «.

Употребление каннабиса в рекреационных целях разрешено с 2017 года в штате Невада, где расположен город Парадайз.

«Гран-при Лас-Вегаса» проходит с 21 по 23 ноября. Главный заезд состоится в воскресенье, начало — в 9:00 по московскому времени.