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Сегодня, 06:24

Перес: «Хочется поскорее забыть «Гран-при Канады»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результаты «Гран-при Канады».

«Ноль очков за гонку в ситуации, когда ты борешься за победу в чемпионате, могут дорого тебе обойтись. Тем не менее чемпионат будет длинным, а этот день мне хочется просто поскорее забыть. Мы прорывались вперед, при этом стараясь беречь шины и тормоза. Так что гонка складывалась неплохо, и у нас был потенциал отыграть много позиций.

Как бы то ни было, регламент совсем новый и все команды стремятся выжать из болидов максимум. Думаю, поломка болида в определенной степени связана именно с новизной регламента. Машины стали сильнее подпрыгивать, у команд возникли новые проблемы", — приводит слова Переса Racefans.

Перес по итогам «Гран-при Канады» не смог финишировать из-за поломки болида.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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