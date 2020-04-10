Переход на новые болиды в «Формуле-Е» отложен из-за коронавируса

Организаторы «Формулы-E» в соглашении с командами приняли решение отложить переход на болиды нового поколения. Как сообщает пресс-служба, сделано это было в связи с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Переход на новые болиды был запланирован на сезон-2020/21.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 592 801 человека. Умерших — 95 021, выздоровевших — 353 315.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется