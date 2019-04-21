Пьер Гасли: "Я уступаю Ферстаппену в выходах из поворотов"

Пилот "Ред Булла" Пьер Гасли рассказал, в чем уступает на старте сезона партнеру по команде Максу Ферстаппену. По мнению француза, основное различие в том, как они выходят из поворотов.

– Разница не такая уж и большая, – цитирует F1i Гасли. – В основном она заключается в выходах из поворотов. У меня очень большое скольжение. Думаю, это из-за большей агрессии по отношению к машине. Задняя часть слишком нагружается. Мы знаем об этой проблеме и пытаемся над ней работать. Я слишком агрессивен в этой части, поэтому хочу ее улучшить. Еще есть аспекты, которые мы можем для меня улучшить. Я должен адаптировать свой стиль, чтобы повысить производительность.