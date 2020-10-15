Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал об отношениях с командой «Ред Булл», из которой он был уволен в середине сезона-2019.

— Я — достаточно честный парень и говорю то, о чем думаю, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Гасли. — Мое мне не всегда совпадало с мнением в «Ред Булл». Впрочем, я уважаю эту команду и благодарен ей за все, что для меня там сделали. Я не из тех, кто что-то забывает. Я знаю людей, которые помогли мне пробиться сюда, знаю, что без «Ред Булл» не был бы там, где сейчас нахожусь. После того, что произошло в прошлом году, следующие шесть месяцев были совершенно другими. Я уверен, что «Ред Булл» будет делать некоторые вещи по-другому, так же, как и я. У меня по-прежнему хорошие отношения с этой командой.