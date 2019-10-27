Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Пьер Гасли: «Я был не в лучшей форме из-за болезни»

16:14
Теги:

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли остался доволен квалификацией «Гран-при Мексики». Француз, который заболел, стал десятым.

— Я спал в пятницу очень мало, — цитирует Crash Гасли. — Многие сейчас болеют. Я тоже. В субботу чувствовал себя неважно, но старался расслабиться и отдохнуть перед квалификацией. Не знаю, откуда взялась болезнь. Но сейчас уже лучше. Когда погружаешься в работу, обо всем забываешь. Хотя концентрироваться сложнее. Явно был не в лучшей форме, но работу свою сделал.

Думаю, девятое-десятое места — наш максимум. У нас нет скорости, чтобы бороться с «Маклареном».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир