Пьер Гасли: «Я был не в лучшей форме из-за болезни»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли остался доволен квалификацией «Гран-при Мексики». Француз, который заболел, стал десятым.

— Я спал в пятницу очень мало, — цитирует Crash Гасли. — Многие сейчас болеют. Я тоже. В субботу чувствовал себя неважно, но старался расслабиться и отдохнуть перед квалификацией. Не знаю, откуда взялась болезнь. Но сейчас уже лучше. Когда погружаешься в работу, обо всем забываешь. Хотя концентрироваться сложнее. Явно был не в лучшей форме, но работу свою сделал.

Думаю, девятое-десятое места — наш максимум. У нас нет скорости, чтобы бороться с «Маклареном».