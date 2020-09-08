Пьер Гасли: «Возвращение в «Ред Булл»? Думаю, я готов»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о возможном возвращении в «Ред Булл» после победы на «Гран-при Италии».

— Думаю, что я готов, но решать не мне, — цитирует The Race Гасли. — Единственное, что я сделал после того, как меня перевели из «Ред Булла» в «Торо Россо» — сфокусировался на себе и просто пытался показать, на что способен, когда получаю в руки правильный инструмент. За «Торо Россо» выступали многие сильные пилоты, и я рад, что стал вторым гонщиком в истории команды, который смог выиграть гонку. Очевидно, за сильные выступления должны быть вознаграждения, но посмотрим, как все сложится на деле. Сейчас я просто хочу насладиться моментом, ведь это моя первая победа в «Формуле-1» в карьере.