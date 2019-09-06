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Пьер Гасли: «У нас может получиться захватывающая гонка»

20:18
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Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли остался доволен пятничной практикой «Гран-при Италии». Француз был десятым в первых свободных заездах и седьмым — во вторых.

— Это был хороший день, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Гасли. — Сейчас ощущаю себя более комфортно. Мы попробовали разные режимы, разные настройки, разные шины. Вторая практика полностью прошла посуху, и мне удалось показать седьмое время. Темп на длинных отрезках был хорошим, и это здорово, потому что я знаю, что буду стартовать из глубины пелотона. Машиной пока доволен полностью. Если прибавим в темпе, у нас может получиться захватывающая гонка.

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