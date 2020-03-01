Пьер Гасли: «У «Альфа Таури» нет проблем с надежностью двигателя»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли доволен тем, какую производительность имеет двигатель «Хонда» на новом болиде. Он удовлетворен результатами предсезонных тестов.

— «Хонда» снова прибавила, — цитирует GP Today Гасли. — Они сделали большой шаг вперед. У нас нет проблем с надежностью. Это здорово, мы очень довольны. И вообще, я не нашел никакого элемента в машине, который работал бы не лучше, чем в прошлом году. Но и прорывов никаких нет, в целом это развитие прежней машины. По ощущениям они похожи, но качество стало лучше.