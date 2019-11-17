Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли остался доволен квалификацией «Гран-при Бразилии». Француз показал седьмое время, тогда как его партнер по команде Даниил Квят стал 16-м.

— Я очень доволен. Седьмое место — это лучшее, чего можно было ожидать, — цитирует Sky Sports Гасли. — Это своеобразная поул-позишн для среднего дивизиона команд. Машина хорошо себя вела, команда смогла подготовить конкурентоспособный болид.

В середине пелотона результаты очень плотные, поэтому было нелегко. Несколько сотых секунды могут разделять две-три позиции. Но машина позволила показать хороший результат.