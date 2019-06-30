Пьер Гасли расстроен из-за ошибки в квалификации "Гран-при Австрии"

Пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли - о выступлении в квалификации "Гран-при Австрии". Он занял девятое место, но из-за штрафа Кевина Магнуссена в гонке будет стартовать восьмым.

- В первом и втором сегментах квалификации у меня не было никаких проблем, – цитирует Гасли Autosport. – Мы старались добиться постоянства показываемых времен, и нам это удалось. Первая попытка в третьей части сессии была не идеальной, а на второй я потерял машину на входе в первый вираж. Я задел поребрик, выехал шире и потерял на этом порядка четырех десятых секунды. Оставшуюся часть круга я проехал хорошо, но промах в первом повороте стоил мне пятого времени. Я очень расстроен тем, что допустил ошибку.

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

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