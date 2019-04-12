Пьер Гасли: "Не стоит смотреть на результаты свободных заездов"

Пилот "Ред Булла" Пьер Гасли прокомментировал выступление в свободных заездах "Гран-при Китая". Француз был десятым во второй практике, а его партнер по команде Макс Ферстаппен был третьим.

– Мы тестировали много настроек, – цитирует AFP Гасли. – На обеих машинах. Не всегда эти тесты веселые, но нужно через это пройти. Теперь у нас много данных для анализа. Нужно выбрать оптимальные настройки. Думаю, что нам не стоит сейчас смотреть на результаты. Мы всегда хотим добиться большего. Но на этот раз машина в целом была конкурентоспособной. Жду прогресса по ходу уик-энда.