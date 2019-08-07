Пьер Гасли: "Надо понять, почему я теряю темп"

Пилот "Ред Булла" Пьер Гасли не понимает причин своей низкой скорости на "Гран-при Венгрии". Француз подвергается критике за результаты в первой части сезона.

– Все началось в Венгрии хорошо, а потом я просто стал терять темп, – цитирует F1i Гасли. – Квалификация была сложной. Гонка тоже. Нужно проанализировать, почему в пятницу я имел хороший темп. А с третьей практики все пошло не так. Надо сесть с командой и проработать вместе все варианты, чтобы выяснить все. Мы постараемся стать стабильнее и разобраться в проблемах.