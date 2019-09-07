Пьер Гасли: «Мне нужно изменить свои цели в «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли отметил, что чувствует себя увереннее после возвращения в итальянскую команду из «Ред Булла». Француз на «Гран-при Италии» будет стартовать 19-м из-за штрафа за замену силовой установки сверх квоты.

— В первом сегменте хорошо чувствовал машину, поэтому решил во втором сегменте попробовать себя, но там больше работал над шинами, не собирался выходить в третий сегмент, потому что мы знали, что все равно будем стартовать с конца, — цитирует AFP Гасли. — Мне еще приходится менять стиль езды, потому что эта машина отличается от «Ред Булла». Есть некоторые вещи, которые я тут уже не могу больше делать. Мне также нужно изменить свои цели, чтобы не гоняться за тем, чего не могу добиться на этой машине. Я еще открываю для себя что-то новое, но доволен работой. Чувствую себя комфортнее, чем неделю назад.