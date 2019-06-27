Пьер Гасли: "Меня слухи о будущем не беспокоят"

Пилот "Ред Булла" Пьер Гасли отметил, что не беспокоится по поводу своего будущего в команде. Руководство команды не очень довольно результатами 23-летнего француза, появились также слухи о его возможной замене на Даниила Квята из "Торо Россо".

– Меня это совсем не беспокоит, – цитирует F1Today Гасли. – Все недовольны результатами. Я сам больше всех недоволен. Я гонщик и чувствую, что мы далеки от демонстрации своего настоящего потенциала. Это неприятно. Никто не радуется этому. Мы должны сосредоточиться на работе и сделать ее лучше. Мы все. Нужно найти какую-то стабильность, потому что сейчас каждая сессия отличается от предыдущей.