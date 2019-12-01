Пьер Гасли: «Квят показал, что у нас хороший темп, но для меня гонка закончилась на первом круге»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился впечатлениями от «Гран-при Абу-Даби». Гонщик завершил последнюю гонку сезона 18-м. Его партнер по команде Даниил Квят занял 9-е место.

— Даниил показал, что у нас был хороший темп, и это могло быть захватывающим завершением сезона, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Гасли. — К сожалению, моя гонка закончилась на первом круге, когда меня ударили сзади и толкнули в болид спереди. Мое переднее крыло сломалось. После пит-стопа для его замены я отставал на кург. Это расстраивает, когда находишься позади без возможности навязать борьбу и в надежде на автомобиль безопасности. Жаль, что я так закончил сезон.