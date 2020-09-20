Пьер Гасли: «Альфа Таури» хочет сравняться с «Ред Буллом»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал об амбициях команды.

— Очевидно, у «Альфа Таури» есть воля и амбиции, — приводит Motorsport.com слова Гасли. — Думаю, сейчас ситуация отличается от той, что была в «Торо Россо». У нас впечатляющий проект. В данный момент «Ред Булл» является топ-командой, а «Альфа Таури» хочет сравняться с этой командой. Сможет ли «Альфа Таури» это сделать? Это наша цель. Мы хотим заявить о своем статусе. Это проект не на один год и мы понимаем, что построение топ-команды требует времени. Сейчас речь идет не о «дочерней» команде, а о том, чтобы занять собственное место в «Формуле-1».