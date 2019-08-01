15:47 | Авто-мото — Формула-1

Пенелопа Квят получит подарок от "Торо Россо". Видео

1
Обсудить

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят получил подарок от команды в честь рождения дочери. Видео опубликовано в официальном Twitter команды.

Как следует из видео, новорожденная получит миниатюрный комбинезон "Торо Россо". Напомним, родила дочь Квяту его девушка Келли Пике. Это произошло перед "Гран-при Германии", где россиянин занял третье место. Родители назвали девочку Пенелопой.

Дочь Квята назвали Пенелопой

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ