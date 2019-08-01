Пенелопа Квят получит подарок от "Торо Россо". Видео

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят получил подарок от команды в честь рождения дочери. Видео опубликовано в официальном Twitter команды.
Since @kvyatofficial became a father last weekend, we got him a small gift to celebrate 👶 🙌— Toro Rosso (@ToroRosso) August 1, 2019
Check it out! pic.twitter.com/JzWqXz7r5D
Как следует из видео, новорожденная получит миниатюрный комбинезон "Торо Россо". Напомним, родила дочь Квяту его девушка Келли Пике. Это произошло перед "Гран-при Германии", где россиянин занял третье место. Родители назвали девочку Пенелопой.
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