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Сегодня, 18:12

Де ла Роса: «Не вижу причин для «Ред Булл» менять Переса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший гонщик «Формулы-1» Педро де ла Роса высказался о будущем Серхио Переса в «Ред Булл».

«Я действительно думаю, что Чеко останется в «Ред Булл» или, по крайней мере, должен остаться, потому что с момента подписания контракта с «Ред Булл» он становился все сильнее и сильнее. Он показал, что не так легко адаптироваться в большой команде, что нелегко привыкнуть к современной машине Формулы-1. Чеко показывает хорошие результаты, я не вижу причин для «Ред Булл» заменять его», — приводит слова де ла Росы Motorsport Week.

После трех этапов сезона-2023 Макс Ферстаппен с 69 очками лидирует в личном зачете «Формулы-1», опережая на 15 баллов партнера по команде Серхио Переса.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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