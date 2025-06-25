Формула-1
25 июня, 19:45

Патрезе: «На месте «Макларена» я бы сделал ставку на Пиастри»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший гонщик «Формулы-1» Рикардо Патрезе считает, что «Макларену» стоит сделать ставку на одного пилота — Оскара Пиастри.

«На месте «Макларена» я бы сделал ставку на Пиастри, ведь, на мой взгляд, психологически он сильнее Норриса и сейчас у него больше очков. Зак Браун может принять такое решение. Подобная ситуация была со мной в сезоне-1983. У меня и Нельсона Пике было почти равное количество очков, пока я не попал в аварию в Имоле. «Брэбэму» нужно было бороться с «Рено» и «Феррари».

В итоге команда приняла решение сделать ставку на одного гонщика — Нельсона Пике. Отчасти это произошло потому, что у нас был недостаточно надежный мотор, а у «Феррари» и «Рено» было больше опыта работы с турбированными двигателями.

Мне же предложили тестировать новые моторы и получать их на один этап раньше, чем Пике. Это было верное решение, поскольку команда выиграла титул с Пике. Да, мной пожертвовали, но я, как профессиональный гонщик, принял это решение, потому что работал на команду», — цитирует Патрезе Crash.

  • Spacewalker

    Думается, что всё же Макларен пока не в таком положении чтобы делать ставку на одного пилота. А вот чтобы они не делали диких заруб между собой в гонке - вот об этом задуматься руководству стоит.

    26.06.2025

