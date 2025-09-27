Папе Римскому подарили руль от гоночного болида пилота «Феррари» Леклера

Председатель совета директоров «Феррари» Джон Элканн встретился с Папой Римским Львом XIV и сделал ему подарок, сообщает Romereports.

Элканн преподнес понтифику руль от болида пилота «Скудерии» Шарля Леклера, отметив, что монегаск действительно пользовался им во время Гран-при «Формулы-1».

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. В 2022-м он стал вице-чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету 48 подиумов, включая 8 побед. В нынешнем сезоне Леклер занимает пятое место в личном зачете пилотов с 165 очками. В последней гонке, которая состоялась 21 сентября в Азербайджане, монегаск стал восьмым.