Палмер считает, что Албон ни на что не способен в борьбе впереди

Экс-пилот «Рено» Джолион Палмер раскритиковал гонщика «Ред Булл» Александра Албона за выступление на «Гран-при Штирии». Палмер занял четвертое место в гонке.

«Он дебютировал за «Ред Булл в Спа в прошлом году и выглядел боевито, — цитирует Палмера Motorsport. — Но нельзя забывать, что он не участвовал в квалификации, стартовал в хвосте и прорвался на пятое место. И все подумали, что с темпом пока непонятно, но он боевит.

Мы по-прежнему можем назвать его боевитым, иногда даже чересчур. Но темпа у него нет, и это начинает беспокоить. Первые 40 кругов он ехал в стиле Гасли, и с таким темпом Ферстаппен обогнал бы его на круг. К счастью, Алекс смог набрать темп в конце, когда его атаковал Перес, и поехал довольно быстро. Но от лидеров он уже очень сильно отстал.

Для таких битв, как у «Ред Булла» с «Мерседесом», вы и сажаете за руль кого-то вроде Фернандо Алонсо. Будь у них в команде два Ферстаппена, может Боттас и не финишировал бы вторым.

Одного Ферстаппена могут превзойти, но, пожалуй, вместе с кем-то вроде Алонсо они бы дали бой. Но Албон в нынешнем состоянии ни на что не способен в этой борьбе впереди. Ему надо прибавить, чтобы помочь команде».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.