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О'Уорд считает, что «Формула-1» поглотит «Индикар», если серия не прибавит

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Пилот «Индикара» Патрисио О'Уорд, который выступает за «Макларен» высказался о популярности «Формулы-1» в Америке.

«Популярность «Формулы-1» огромна. Похоже, все стали экспертами после Drive to Survive! Все смотрят «Ф-1», все хотят посетить Гран-при, особенно молодежь. Я считаю, что серия превосходно себя проявила. Процент молодых девушек, интересующихся автоспортом, невероятно мал, однако он растет астрономическими темпами. Это важно для чемпионата и автоспорта в целом. «Формула-1» взлетела, и, наверное, это помогло другим гоночным сериям по всему миру, в том числе «Индикару». Но особенно здесь, в Америке, все дошло до того, что про «Ф-1» знают больше, чем про «Индикар». Важно, чтобы американцы интересовались «Индикаром». Они знают об «Инди-500», но есть еще 16 гонок. Думаю, «Ф-1» поглотит серию, если она не прибавит», — приводит слова О'Уорда Planet F1.

Он также заявил, что считает «Индикар» чрезвычайно недооцененом. По его словам, американский чемпионат очень конкурентный и в нем очень тяжело победить, потому что любой участок трассы — испытание навыков.

О'Уорд примет участие в первой тренировке «Гран-при Абу-Даби» в составе «Макларена».

23-летний мексиканец завершил сезон-2022 на седьмом месте, набрав 480 очков.

В сезоне-2023 США примет три Гран-при «Формулы-1».

Источник: https://www.planetf1.com/news/pato-oward-warns-f1-swallow-up-indycar/
Формула-1
Макларен
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