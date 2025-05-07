Формула-1
7 мая, 16:35

Оукс прокомментировал свой уход из «Альпин»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-руководитель «Альпин» поделился заявлением, которое было опубликовано на странице Флавио Бриаторе в социальных сетях.

«Для меня было огромной честью возглавлять коллектив в Энстоуне. Какая команда, какое место! Это решение было исключительно моим.

Флавио для меня как отец. Он поддерживал меня с самого первого дня в этой должности. Команда полностью готова к 2026 году, и я верю, что эта мечта осуществится! Я верю в Энстоун», — написал Оукс.

Главой «Альпин» после ухода Оукса стал Бриаторе.

  • Колобок Колобков

    Ну говорить он может что угодно. Не понятно на что этот недоумок рассчитывал переча старику Флавио... Ещё в прошлом сезоне ему намекнули- ты тут в качестве петрушки, а все решения будет принимать Бриаторе. Но этот кретин почему-то возомнил себя реальным руководителем... Поделом. Для Флавио эта команда- родная и он всю душу отдавал ей и будут отдавать. Кто такой этот Уокс? Ноль без палочки. У Флавио лишь один минус- возраст...А так, это примерно то же самое, что Сёмин и Локомотив... Флавио выигрывал с Шуми на Беннетоне, с Алонсо на Рено и дай Бог ещё выиграет с Гасли и Алпин. Великий человек, а всю щваль, что мешается под ногами- гнать к чертовой матери...

    07.05.2025

    • Бриаторе высказался об уходе Оукса с должности главы «Альпин»

    Все новости