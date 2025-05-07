Оукс прокомментировал свой уход из «Альпин»

Экс-руководитель «Альпин» поделился заявлением, которое было опубликовано на странице Флавио Бриаторе в социальных сетях.

«Для меня было огромной честью возглавлять коллектив в Энстоуне. Какая команда, какое место! Это решение было исключительно моим.

Флавио для меня как отец. Он поддерживал меня с самого первого дня в этой должности. Команда полностью готова к 2026 году, и я верю, что эта мечта осуществится! Я верю в Энстоун», — написал Оукс.

Главой «Альпин» после ухода Оукса стал Бриаторе.