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19 декабря, 23:56

Отец Переса заявил, что пилот завершил карьеру в «Формуле-1»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антонио Перес Гарибай, отец экс-пилот «Ред Булл» Серхио Переса, рассказал о будущем сына.

«У всего в жизни есть начало и конец, и вы должны научиться жить с этим. На сегодняшний день — это полный уход на пенсию. Нет плана B, нет плана C — это был основной план. Сегодня, прямо сейчас, он закрывает страницу «Формулы-1», — приводит слова Переса N+ Foro.

Перес выступал в «Ред Булл» с 2021 года. На его счету за это время 6 побед и 39 подиумов. По итогам сезона-2024 он занял восьмое место в личном зачете — 152 очка. 18 декабря он объявил об уходе из команды.

Формула-1
Серхио Перес
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