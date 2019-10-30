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Отец Макса Ферстаппена считает, что Хэмилтон и Феттель боятся голландца

15:50
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Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена, считает, что титулованные пилоты наподобие Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля опасаются его сына. Так он интерпретировал их слова о слишком агрессивном стиле Ферстаппена-младшего.

— Я думаю, что Хэмилтон ощущает угрозу со стороны Макса, — цитирует Ziggo Sport Ферстаппена. — Макс не выходит у них из головы. И это не должно удивлять. Дайте Максу хорошую машину в следующем сезоне, а потом посмотрим.

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