Отец Макса Ферстаппена считает, что Хэмилтон и Феттель боятся голландца

Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена, считает, что титулованные пилоты наподобие Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля опасаются его сына. Так он интерпретировал их слова о слишком агрессивном стиле Ферстаппена-младшего.

— Я думаю, что Хэмилтон ощущает угрозу со стороны Макса, — цитирует Ziggo Sport Ферстаппена. — Макс не выходит у них из головы. И это не должно удивлять. Дайте Максу хорошую машину в следующем сезоне, а потом посмотрим.