Отец Макса Ферстаппена назвал условия продления контракта с «Ред Буллом»

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена рассказал, при каких условиях его сын подпишет новый контракт.

— Самое главное, чтобы Макс получил быструю машину, — цитирует Ферстаппена-старшего Autosport. — В следующем году он точно будет выступать за «Ред Булл», но что касается 2021-го, то тут вопрос открыт. Все зависит от того, будет ли у Макса машина для борьбы за чемпионство в 2020-м.

Макс Ферстаппен занимает третье место в чемпионате, имея в активе 185 очков.