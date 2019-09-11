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Отец Макса Ферстаппена назвал условия продления контракта с «Ред Буллом»

10:59
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена рассказал, при каких условиях его сын подпишет новый контракт.

— Самое главное, чтобы Макс получил быструю машину, — цитирует Ферстаппена-старшего Autosport. — В следующем году он точно будет выступать за «Ред Булл», но что касается 2021-го, то тут вопрос открыт. Все зависит от того, будет ли у Макса машина для борьбы за чемпионство в 2020-м.

Макс Ферстаппен занимает третье место в чемпионате, имея в активе 185 очков.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58618-otec-maksa-ferstappena-nazval-uslovie-prodleniya-kontrakta-s-red-bull

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