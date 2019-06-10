Отец Ферстаппена ретвитнул статью об уходе сына из "Ред Булл"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен​ прокомментировал действия отца Йос Ферстаппена​, который ретвитнул статью о возможном уходе сына из команды.

– В этой статье было много разной информации. Но ведь я сажусь за руль болида, а не мой отец, – цитирует Макса Ферстаппена​ GrandPX.news.

Я доволен тем, где нахожусь. Но мы можем быть лучше. Я верю в наш проект с "Хонда". Все усердно работают, чтобы сделать машину быстрее. Посмотрим, что изменится в следующих гонках. Если мы сможем получить больше мощности, а машина станет более сбалансированной, ситуация изменится.

В текущем сезоне Макс Ферстаппена занимает четвертое место в личном зачете, набрав 88 очков после 7 этапов "Формулы-1"​.